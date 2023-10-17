Взрывы в Белгородской области РФ: губернатор заявил об атаке трех дронов (видео)

По словам Вячеслава Гладкова, ПВО России сбила 3 беспилотника в Белгородском районе и Яковлевском городском округе области.

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Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков вечером 16 октября сообщил об атаке беспилотников на регион. По его словам, дроны были сбиты российской ПВО. Об этом Гладков написал у себя в Telegram.

Сообщается, что 3 беспилотника якобы были сбиты в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал Гладков.

Местные жители до этого в соцсетях сообщали о звуках взрывов, а также публиковали видео с места событий.

В Белгородской области РФ слышали взрывы

В Министерстве обороны России пока никак не прокомментировали сообщение Гладкова.

Напомним, что 16 октября СМИ сообщили, что ВСУ уничтожили российский блокпост. Украинские военные обнаружили российский блокпост с помощью беспилотника и нанесли точный удар.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины успешно атаковала подстанцию в Белгородской области РФ. Украинские беспилотники метко отработали по подстанции, к которой были подключены военные объекты ВС РФ. Оперативники СБУ, как отмечают источники, решили провести спецоперацию в ответ на постоянные обстрелы украинских энергообъектов.