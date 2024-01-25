Сделали фото возле таблички и убежали: РФ врет о захвате села на Харьковщине, — военкор

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, ситуация в российском информпространстве — "банальная ИПСО", направленная на внутреннего потребителя. А соответствующая местность находится под огневым контролем бригады пограничников.

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Российские пропагандисты распространяют в сети информацию о том, что их диверсионно-разведывательная группа якобы захватила село Плетеневка в Харьковской области. Однако на самом деле ситуация совсем другая. Об этом сообщил журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на комментарий бригады "Стальной Граница" Государственной пограничной службы Украины.

Он отметил, что село Плетеневка расположено на границе и имеет одноименный украинский пункт пропуска. Со стороны России находится КПП "Шебекино", а само село Шебекино расположено в 2 километрах от границы.

Российские пропагандисты врут о захвате Плетеневки

Кроме того, по информации военкора, так называемая российская ДРГ не переходила границу, ведь соответствующая местность, включая пограничный переход, находится под огневым контролем бригады "Стальной Граница".

"Люди в военной форме подошли к табличке "Плетеневка", которая стоит буквально на границе, сфотографировались и поспешно убежали. Ни один российский "диверсант" в Плетеневку не заходил", — уверяет Цаплиенко.

Также журналист добавил, что в среду, 24 января, в Плетеновке с рабочей поездкой побывали руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

"То есть то, что мы видим в российском информпространстве, можно назвать банальной российской ИПСО, направленной, очевидно, на внутреннего российского потребителя", — говорится в сообщении.

Напомним, командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев еще в декабре сообщил, что в течение двух недель зафиксировали семь попыток диверсионно-разведывательных групп попасть на территорию Украины. По его словам, ДРГ врага заходят из Брянской, Курской и частично Белгородской областей через Черниговскую, Сумскую области и Богодуховской район Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ДРГ пытаются прорваться в Харьковскую область с севера. Украинские военные обнаружили одну группу и обстреляли ее. Диверсанты отступили.