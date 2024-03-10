ЗС РФ вдарили по Мирнограду: окупанти використали нові авіабомби, — Лиховій (фото, відео)

Прокуратура Донецької області спочатку повідомляла, що Росія випустила по місту ракети С-300. Однак згодом речник ОСУВ "Таврія" заявив, що окупанти атакували Мирноград покращеними авіабомбами, які мають додаткові силові установки та функції планування.

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У ніч на 10 березня Збройні сили Російської Федерації завдали трьох ракетних ударів по Мирнограду в Покровському районі на Донеччині. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, російські окупанти близько 03:00 випустили по місту, імовірно, ракети типу С-300. Вони поцілили по житловому мікрорайону Мирнограда.

"У результаті обстрілу отримали поранення 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок і 5 чоловіків віком від 34 до 95 років", — ідеться в повідомленні прокуратури.

Пізніше голова Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що кількість поранених зросла до 12-ти.

Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Медики діагностували у потерпілих різані рани, мінно-вибухові травми, множинні синці, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня

У прокуратурі додали, що внаслідок вибухів пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків і 27 автомобілів.

Виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в коментарі "Суспільне Донбас" розказав, що під'їзд одного з дев'ятиповерхових будинків пошкоджений настільки, що непридатний до життя й потребує капітального ремонту.

Третяк додав, що через ракетний удар у місті відключена котельня. Без опалення залишилися 2088 абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подачу тепла.

Речник сил оборони оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону уточнив, що під час удару по Мирнограду росіяни використали не ракети С-300, а нові авіаційні бомби.

"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300. Однак, за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці планувальних авіабомб УМПБ Д-30СН", — сказав речник ОСУВ "Таврія".

Використання окупантами таких авіабомб, за словами Лиховія, свідчить про новий етап розвитку КАБів і ФАБів.

"Ця авіабомба приходить на заміну класичним ФАБам, перетвореним у КАБи. І вони мають додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", — додав він.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня Росія запустила по території України 39 "шахедів". Сили ППО знищили 35 БПЛА в 10 регіонах. Найбільше ударних дронів збили на Півдні країни — 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині.

7 березня ЗС РФ завдали ударів керованими авіабомбами по місту Вовчанськ Харківської області. Вибухи зруйнували приватний будинок. Під руїнами загинула жінка.