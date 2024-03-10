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ЗС РФ вдарили по Мирнограду: окупанти використали нові авіабомби, — Лиховій (фото, відео)

знищені автомобілі, зруйнований будинок, вибиті вікна
Фото: Донецька обласна прокуратура | 12 людей отримали поранення внаслідок атаки окупантів по Мирнограду

Прокуратура Донецької області спочатку повідомляла, що Росія випустила по місту ракети С-300. Однак згодом речник ОСУВ "Таврія" заявив, що окупанти атакували Мирноград покращеними авіабомбами, які мають додаткові силові установки та функції планування.

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У ніч на 10 березня Збройні сили Російської Федерації завдали трьох ракетних ударів по Мирнограду в Покровському районі на Донеччині. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, російські окупанти близько 03:00 випустили по місту, імовірно, ракети типу С-300. Вони поцілили по житловому мікрорайону Мирнограда.

"У результаті обстрілу отримали поранення 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок і 5 чоловіків віком від 34 до 95 років", — ідеться в повідомленні прокуратури.

Пізніше голова Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що кількість поранених зросла до 12-ти.

Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Медики діагностували у потерпілих різані рани, мінно-вибухові травми, множинні синці, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Fullscreen
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Fullscreen
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Fullscreen
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Фото: Донецька обласна прокуратура
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Fullscreen
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня Fullscreen
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня
Наслідки ракетного удару по Мирнограду 10 березня

У прокуратурі додали, що внаслідок вибухів пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків і 27 автомобілів.

Виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в коментарі "Суспільне Донбас" розказав, що під'їзд одного з дев'ятиповерхових будинків пошкоджений настільки, що непридатний до життя й потребує капітального ремонту.

Третяк додав, що через ракетний удар у місті відключена котельня. Без опалення залишилися 2088 абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подачу тепла.

Речник сил оборони оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону уточнив, що під час удару по Мирнограду росіяни використали не ракети С-300, а нові авіаційні бомби.

"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300. Однак, за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці планувальних авіабомб УМПБ Д-30СН", — сказав речник ОСУВ "Таврія".

Використання окупантами таких авіабомб, за словами Лиховія, свідчить про новий етап розвитку КАБів і ФАБів.

"Ця авіабомба приходить на заміну класичним ФАБам, перетвореним у КАБи. І вони мають додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", — додав він.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня Росія запустила по території України 39 "шахедів". Сили ППО знищили 35 БПЛА в 10 регіонах. Найбільше ударних дронів збили на Півдні країни — 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині.

7 березня ЗС РФ завдали ударів керованими авіабомбами по місту Вовчанськ Харківської області. Вибухи зруйнували приватний будинок. Під руїнами загинула жінка.