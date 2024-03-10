39 БПЛА Shahed атаковали 10 областей Украины: есть попадания (фото)

Силы ПВО "отминусовали" большинство ударных вражеских дронов — приземлили 35 "шахедов". 20 целей сбили на юге страны. Однако в ряде областей есть попадания. В Днепропетровской области пострадал мужчина.

Related video

В ночь на воскресенье 10 марта Россия атаковала Украину ракетами и ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили 4 управляемые зенитные ракеты С-300 и 39 "шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить 35 дронов, которые враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска в РФ.

Воздушные силы информируют, что противовоздушная оборона работала в десяти областях: Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областях.

Обстрел 10 марта — сколько "шахедов" сбили силы ПВО Фото: Воздушные силы ВСУ

Большинство целей уничтожили силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и средства РЭБ.

Более 4,5 часов подразделения ПВО интенсивно работали в операционной зоне Сил обороны юга Украины. Дроны заходили из акватории моря и с временно оккупированной части Херсонщины, заявили Силы обороны юга Украины в Telegram.

"20 БпЛА были уничтожены, из них 11 в Одесской области, 6 в Николаевской области, 2 в Херсонской области и еще 1 в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Обстрел 10 марта — Одесская область

В Одессе дрон попал в промышленный объект и повредил здание. Вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать спасателям. Никто не пострадал, сообщили в ГСЧС.

БПЛА летели через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО, заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Фото: ГСЧС

Обстрел 10 марта — Николаевская область

На Николаевщине БпЛА типа "Shahed-131/136" повредил линию электропередач. Обесточены два населенных пункта, сообщили в ОГА.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Пострадавших нет.

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram добавил, что повреждена ЛЭП в Павловском сельском старостинском округе. Он предупредил, что в близлежащих населенных пунктах возможны временные отключения света.

Обстрел 10 марта — Днепропетровская область

Два беспилотника силы ПВО сбили в Криворожском и Никопольском районах, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Кроме того, Россия нанесла по региону и ракетный удар.

"Агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, будет лечиться дома", — заявил Лысак.

По его словам, вражеский "прилет" вызвал пожар. Спасатели огонь укротили.

В Никопольском районе враг атаковал из артиллерии и дроном-камикадзе Никополь и Марганецкую громаду. Поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет

Обстрел 10 марта — Винницкая область

Обломки сбитого "шахеда" повредили объект инфраструктуры в Винницкой области. Возник пожар. Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram.

Он уточнил, что по состоянию на 06:30 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Обстрел 10 марта — Киевская область

На Киевщине тревогу объявляли дважды. Она длилась более трех часов. В одном из населенных пунктов в частном доме взрывная волна повредила окна на втором этаже, сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют", — сообщил он.

По его словам, оперативные службы фиксируют последствия ночной атаки врага.

Обстрел 10 марта — Черкасская область

Почти четыре часа длилась воздушная тревога в Черкасской области.

"В Уманском районе наши защитники отминусовали вражеский "шахед". Люди не пострадали", — заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Объекты инфраструктуры, по его информации, не повреждены.

Обстрел 10 марта — Хмельницкая область

Во время воздушной тревоги на Хмельнитчине силы ПВО обезвредили два вражеских БПЛА типа "Shahed", проинформировали в областной военной администрации.

"Погибших и травмированных нет. Объекты инфраструктуры не пострадали", — говорится в сообщении.

Напомним, во время атаки в ночь на 9 марта россияне запустили 15 дронов-камикадзе Shahed-136. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.