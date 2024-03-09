15 Shahed ночью атаковали Украину: взрывалось в центральных областях, есть попадания (фото)

В результате попадания дрона-камикадзе по промышленному предприятию начался пожар, который тушили три часа. О пострадавших от удара РФ не сообщается.

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В ночь на 9 марта ВС РФ запустили по Украине 15 дронов-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны сбивали вражеские БПЛА над тремя центральными областями. О деталях ночного удара рассказали в пресс-центре командования Воздушными силами на странице Facebook.

В заметке указано, что российские беспилотники стартовали из двух точек — с полигона на мысе Чауда в Крыму и из-под Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

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Силы ПВО противодействовали дронам с помощью зенитных комплексов и мобильными огневыми группами. Удалось обезвредить 12 из 15 российских аппаратов. Области, над которыми их сбивали, расположены в центре Украины и на востоке (у линии фронта):

Полтавская;

Днепропетровская;

Донецкая.

Обстрел 9 марта — сколько Shahed-136 сбили силы ПВО Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел Украины 9 марта — детали

Первая волна дронов-камикадзе Shahed-136 начала атаковать Украину 8 марта около 19 часов. О группе российских беспилотников, которые зашли в воздушное пространство Харьковщины и Днепропетровщины, написали в Telgarm-канале "Николаевский Ванек". Указывалось, что группа из 2-4 устройств направляется в сторону Полтавщины.

Вторая волна — в 21:03: тогда произошли пуски дронов с полигона в Крыму. Через полтора часа, около 22:30, было громко над Кривым Рогом — там работали силы ПВО, указано в канале.

Ориентировочное время завершения российской воздушной атаки дронами — в полночь. Об отбое сообщили Воздушные силы ВСУ в 0:11.

Отметим, Воздушное командование "Восток" около 4 утра сообщило, что в зоне его ответственности удалось попасть по трем российским дронам — по одному в каждой из перечисленных областей. К 9 ч. количество сбитых БПЛА увеличилось до пяти.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в течение ночи над городом сбили пять ударных дронов. Есть одно попадание — Shahed-136 попал по промышленному предприятию. На месте удара начался пожар, с которым боролись до 3 часов. Пострадавших нет, заверил спикер. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак новых подробностей относительно удара БПЛА не добавил.

Обстрел 9 марта — удар по Кривому Рогу Фото: Telegram | Олександр Вілкул

Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин не сообщал о последствиях ночной атаки. В его Telegram-канале есть лишь предупреждение для жителей Кременчуга, что будет шумно из-за технических взрывных работ.

В Донецкой ОГА об итогах отражения атаки дронов-камикадзе не упоминали (на момент публикации статьи).

Напоминаем, во время массированной дроновой атаки в ночь на 8 марта россияне запустили по украинцам 35 дронов-камикадзе Shahed-136. Воздушные силы сообщили, что удалось обезвредить 33 беспилотника.