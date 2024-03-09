15 Shahed вночі атакували Україну: вибухало у центральних областях, є влучання (фото)

Внаслідок влучання дрона-камікадзе по промисловому підприємству почалась пожежа, яку гасили три години. Про постраждалих від удару РФ не повідомляється.

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В ніч на 9 березня ЗС РФ запустили по Україні 15 дронів-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі БПЛА над трьома центральними областями. Про деталі нічного удару розповіли у пресцентрі командування Повітряними силами на сторінці Facebook.

У дописі вказано, що російські безпілотники стартували з двох точок — з полігону на мисі Чауда в Криму та з-під Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ.

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Сили ППО протидіяли дронам за допомогою зенітних комплексів та мобільними вогневими групами. Вдалось знешкодити 12 з 15 російських апаратів. Області, над якими їх збивали, розташовані у центрі Україні та на сході (біля лінії фронту):

Полтавська;

Дніпропетровська;

Донецька.

Обстріл 9 березня - скільки Shahed-136 збили сили ППО Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл України 9 березня — деталі

Перша хвиля дронів-камікадзе Shahed-136 почала атакувати України 8 березня близько 19 год. Про групу російських безпілотників, які зайшли у повітряний простір Харківщини та Дніпропетровщині, написали у Telgarm-каналі "Миколаївський Ваньок". Вказувалось, що група з 2-4 пристроїв прямує у бік Полтавщини.

Друга хвиля — о 21:03: тоді стались пуски дронів з полігону в Криму. За півтори години, близько 22:30, було гучно над Кривим Рогом — там працювали сили ППО, вказано у каналі.

Орієнтовний час завершення російської повітряної атаки дронами — опівночі. Про відбій повідомили Повітряні сили ЗСУ о 0:11.

Зазначимо, Повітряне командування "Схід" близько 4 ранку повідомило, що у зоні його відповідальності вдалось поцілити по трьох російських дронах — по одному у кожній з перелічених областей. До 9 год. кількість збитих БПЛА збільшилась до п'яти.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що протягом ночі над містом збили п'ять ударних дронів. Є одне влучання — Shahed-136 поцілив по промисловому підприємству. На місці удару почалась пожежа, з якою боролись до 3 год. Постраждалих немає, запевнив спікер. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак нових подробиць щодо удару БПЛА не додав.

Обстріл 9 березня - удар по Кривому Рогу Фото: Telegram | Олександр Вілкул

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін не повідомляв про наслідки нічної атаки. У його Telegram-каналі є лише попередження для жителів Кременчука, що буде гучно через технічні вибухові роботи.

У Донецькій ОВА про підсумки відбиття атаки дронів-камікадзе не згадували (на момент публікації статті).

Нагадуємо, під час масованої дронової атаки в ніч на 8 березня росіяни запустили по українцях 35 дрона-камікадзе Shahed-136. Повітряні сили повідомили, що вдалось знешкодили 33 безпілотники.