ЗС РФ атакували кілька областей України дронами: де спрацювали сили ППО (карта)

Повітряну тривогу було оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

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Увечері 7 березня російські війська розпочали чергову атаку дронами на українські міста. Так, про активність ворожих БПЛА в акваторії Чорного моря о 22:32 вечора повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, в українські військові заявили, що дрони попрямували в бік Одеської області. Пізніше стало відомо про польоти ворожих дронів у Херсонську та Миколаївську області.

Потім ЗСУ повідомили про нові групи "Шахедів" у бік Затоки в Одеській області. О 23:12 кореспондент Фокуса повідомив про вибухи в Одесі. Уже о 23:29 БПЛА попрямували з Херсонської в Дніпропетровську область, у бік Кривого Рогу.

Повітряна тривога в Україні

Вибухи в Одесі

О 00:06 ночі 8 березня Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" уже з Кіровоградської області в бік Умані. О 00:14 стало відомо про рух БПЛА із Запорізької області в бік Дніпропетровської області.

Пізніше у ЗСУ заявили, що ворожі безпілотники помітили на Харківщині. Вони попрямували в бік Чугуєва. А з Дніпропетровської області БПЛА полетіли в бік Донецької області.

О 00:44 Повітряні сили попередили жителів Кропивницького про наближення ворожих дронів. Пізніше в бік цього ж таки полетіла балістична ракета.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по Чугуєву. Унаслідок удару поранення отримали 17-річний підліток і 37-річний чоловік. Крім того, зафіксовано руйнування поруч із дев'ятиповерховим житловим будинком, пошкоджено магазини, готель, близько 13 автомобілів.

Також оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко ЗС РФ могли вдарити по Одесі нетиповим "Шахедом". За його словами, у разі застосування окупантами дрона зі звичайним боєприпасом навряд чи б завалився цілий під'їзд.