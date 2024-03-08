Є загиблі, пошкоджено будинки: російські окупанти атакували Куп'янськ і Чугуїв, — ОВА

За словами Олега Синєгубова, згідно з попередніми даними, ЗС РФ використовували для удару по Куп'янську реактивні системи залпового вогню.

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Російські військові атакували Чугуїв і Куп'янськ у Харківській області. Унаслідок ударів є загиблі та поранені, а також пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, за попередніми даними, ЗС РФ використовували для удару по Куп'янську реактивні системи залпового вогню.

"Загинули двоє цивільних осіб — чоловік і жінка, дані встановлюються. Пошкоджено житлові будинки, є загоряння автомобіля", — написав Синєгубов о 23:11 вечора 7 березня.

Пізніше, вже о 00:56 ночі Синєгубов заявив, що російські окупанти атакували Чугуїв. Унаслідок удару поранення отримали 17-річний підліток і 37-річний чоловік.

"Зафіксовано руйнування поруч із дев'ятиповерховим житловим будинком, пошкоджено магазини, готель, близько 13 автомобілів", — написав він.

Також у поліції Харківської області підтвердили, що в Чугуєві внаслідок обстрілу поранення дістали троє громадян, зокрема 17-річний хлопець. у них осколкові поранення.

"Унаслідок обстрілів Куп'янська з-під завалів врятували чоловіка та вилучили тіло жінки. Ще один чоловік загинув у власному будинку після прямого попадання ворожого снаряда в будинок. Поліція документує наслідки чергових злочинів Росії", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ОДА назвали наслідки ударів РФ по Сумах 7 березня. Унаслідок російського авіаудару пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу, розповіли в адміністрації.

Також оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко ЗС РФ могли вдарити по Одесі нетиповим "Шахедом". За його словами, у разі застосування окупантами дрона зі звичайним боєприпасом навряд чи б завалився цілий під'їзд.