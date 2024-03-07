Зовсім поруч: у мережі опублікували відео удару по кортежу Зеленського

Судячи з оприлюднених кадрів, удар припав на портову інфраструктуру. Президентський кортеж у цей момент перебував на Морвокзалі.

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У мережі поширюють відео з моментом удару поруч із кортежем президента Володимира Зеленського 6 березня в Одесі. Відповідне відео публікують грецькі ЗМІ.

Судячи з оприлюднених кадрів, удар припав на територію Одеського морського торгового порту. У цей момент президентський кортеж проїжджав територією Морвокзалу.

Удар по кортежу Зеленського — що відомо

6 березня грецька газета Protothema писала, що Російська Федерація завдала ракетного удару по кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі. За інформацією газети, кортеж Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації в Одесі на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11:43 у середу, 6 березня.

Того ж дня Зеленський з'явився на публіці й прокоментував ракетний удар по його кортежу. Глава держави повідомив про постраждалих і поранених в Одесі.

Своєю чергою, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що ракета влучила в ціль, яку нібито вибирали заздалегідь. За його словами, кортеж Зеленського нібито не був метою російського удару.