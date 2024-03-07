Совсем рядом: в сети опубликовали видео удара по кортежу Зеленского

Судя по обнародованным кадрам, удар пришелся по портовой инфраструктуре. Президентский кортеж в этот момент находился на Морвокзале.

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В сети распространяют видео с моментом удара рядом с кортежем президента Владимира Зеленского 6 марта в Одессе. Соответствующее видео публикуют греческие СМИ.

Судя по обнародованным кадрам, удар пришелся на территорию Одесского морского торгового порта. В этот момент президентский кортеж проезжал по территории Морвокзала.

Удар по кортежу Зеленского — что известно

6 марта греческая газета Protothema писала, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. По информации газеты, кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации в Одессе во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был обстрелян российской ракетой в 11:43 в среду, 6 марта.

В тот же день Зеленский появился на публике и прокомментировал ракетный удар по его кортежу. Глава государства сообщил о пострадавших и раненных в Одессе.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракета попала в цель, которая якобы выбиралась заранее. По его словам, кортеж Зеленского якобы не был целью российского удара.