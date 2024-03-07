Обстріляли школу та лікарні: в ОВА назвали наслідки ударів РФ по Сумах 7 березня (відео)

Унаслідок російського авіаудару пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу, розповіли в адміністрації.

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Унаслідок атаки російських військ по місту Суми травмовано одну цивільну людину. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги. Також є наслідки обстрілу водоканалу.

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На місці удару працюють представники всіх екстрених служб. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилася гуманітарна місія "Проліска".

Удар РФ по Сумщині 7 березня

Російські окупанти й надалі обстрілюють мирні українські міста. У четвер, 7 березня, противник завдав авіаційно-ракетного удару по місту Суми.

У Сумській обласній військовій адміністрації наголосили, що наразі на місці влучань працюють усі необхідні служби. Усі наслідки атаки росіян уточнюються. Підтвердили інформацію про атаку окупантів міста з авіації, однак також не надали деталей про пошкодження та потерпілих.

Уночі 6 березня Росія також атакувала Суми іранськими дронами-камікадзе Shahed. Вибухи в місті пролунали близько першої години ночі. Під ударом опинилися цивільні об'єкти.

Тоді по медичну допомогу звернулися 7 людей, серед поранених — 10-річний хлопчик. Пошкоджені помешкання в 11 багатоквартирних будинках, будівля дошкільного навчального закладу, а також 20 автомобілів.

Нагадаємо, 7 березня війська РФ обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Унаслідок атаки є жертви. Російські окупанти запустили авіабомби по місту, розташованому поблизу кордону з РФ. Від вибуху постраждали цивільні будинки та мирні люди — військових цілей поруч не було.