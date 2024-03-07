Обстреляли школу и больницы: в ОГА назвали последствия ударов РФ по Сумах 7 марта (видео)

В результате российского авиаудара повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи и водоканала, рассказали в администрации.

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В результате атаки российских войск по городу Сумы травмирован один гражданский человек. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи. Также есть последствия обстрела водоканала.

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На месте удара работают представители всех экстренных служб. К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Проліска".

Удар РФ по Сумской области 7 марта

Российские оккупанты и в дальнейшем обстреливают мирные украинские города. В четверг, 7 марта, противник нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы.

В Сумской областной военной администрации отметили, что сейчас на месте попаданий работают все необходимые службы. Все последствия атаки россиян уточняются. Подтвердили информацию об атаке оккупантов города с авиации, однако также не предоставили деталей о повреждениях и пострадавших.

Ночью 6 марта Россия также атаковала Сумы иранскими дронами-камикадзе Shahed. Взрывы в городе прогремели около часа ночи. Под ударом оказались гражданские объекты.

Тогда за медицинской помощью обратились 7 человек, среди раненых — 10-летний мальчик. Повреждены помещения в 11 многоквартирных домах, здание дошкольного учебного заведения, а также 20 автомобилей.

Напомним, 7 марта войска РФ обстреляли Волчанск на Харьковской области. В результате атаки есть жертвы. Российские оккупанты запустили авиабомбы по городу, расположенному вблизи границы с РФ. От взрыва пострадали гражданские дома и мирные люди — военных целей рядом не было.