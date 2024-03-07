РФ атаковала Сумы из авиации: повреждена гражданская инфраструктура, — ОВА

В Сумской областной военной администрации отметили, что сейчас на месте попаданий работают все необходимые службы. Все последствия атаки россиян уточняются.

Related video

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. В четверг, 7 марта, противник нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации в Telegram.

По информации ОВА, в результате вражеской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Сейчас на месте попаданий работают все необходимые службы.

В военной администрации добавили, что все последствия атаки россиян уточняются.

В Сумской городской военной администрации подтвердили информацию об атаке оккупантов города с авиации, однако также не предоставили деталей о повреждениях и пострадавших.

Удары по Сумщине

Напомним, в Сумской областной прокуратуре сообщили, что ночью 6 марта Россия атаковала Сумы иранскими дронами-камикадзе Shahed. Взрывы в городе прогремели около часа ночи. Под ударом оказались гражданские объекты.

Тогда за медицинской помощью обратились 7 человек, среди раненых — 10-летний мальчик. Повреждены помещения в 11 многоквартирных домах, здание дошкольного учебного заведения, а также 20 автомобилей.

Также напомним, что в ночь с 5 на 6 марта ВС РФ атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной Донецкой области и 42-мя ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила 38 дронов.

2 марта в результате попадания "шахеда" в дом в Одессе погибли 12 человек. Пятеро из них — дети в возрасте от 4 месяцев до 9 лет. Почти все они погибли вместе со своими родными — родителями.