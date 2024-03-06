Shahed атакували Суми: є поранені та влучання в критичну інфраструктуру, деталі (фото)

Семеро людей звернулися по медичну допомогу, а серед поранених є дитина. За даними місцевої влади, пошкоджено більш ніж десяток багатоповерхівок і дитячий садочок.

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Уночі 6 березня Росія атакувала Суми іранськими дронами-камикадзе Shahed. Вибухи в місті пролунали близько першої години ночі. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Під ударом опинилися цивільні об'єкти.

"Застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував трьома БпЛА типу "Shahed" цивільні обʼєкти м. Суми", — заявили в прокуратурі.

По медичну допомогу звернулися 7 людей, серед поранених — 10-річний хлопчик. Пошкоджені помешкання в 11 багатоквартирних будинках, будівля дошкільного навчального закладу, а також 20 автомобілів.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Сумська військова прокуратура

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив про влучання на території міста.

"На підльоті до міста один "шахед" був збитий. Три "шахеди" зайшли в повітряний простір над містом Суми та влучили. Слава Богу й нашим силам ППО, які змінили курс, і ці "шахеди" влучили практично в мікрорайони й загиблих у нас немає. Але дуже сильно постраждала інфраструктура", — розповів Артюх.

За його словами, пошкоджено 40 автомобілів, 13 багатоповерхівок. Понад пів тисячі вікон вибила ударна хвиля.

"Один "шахед" був націлений на лікарню міську та районну, де було близько 400 хворих, зокрема пів сотні, які були обмежені в русі", — заявив голова ОВА.

Він додав, що за останні місяці це вперше БпЛА типу Shahed були націлені на об'єкти в Сумах.

Зі свого боку, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що один безпілотник влучив по об’єкту критичної інфраструктури, два — по цивільних об’єктах.

Він додав, що садочки та школи функціонують у штатному режимі. А в садочку, де внаслідок удару пошкоджено вікна, працюватимуть чергові групи.

Нагадаємо, у ніч із 5 на 6 березня ЗС РФ атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої Донецької області й 42-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Українська ППО знищила 38 дронів.

2 березня внаслідок влучання "шахеда" в будинок в Одесі загинуло 12 людей. П'ятеро з них — діти віком від 4 місяців до 9 років. Майже всі вони загинули разом зі своїми рідними — батьками.