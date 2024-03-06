Запустили п'ять ракет і понад 40 Shahed: ЗС РФ атакували низку областей, є влучання (фото, відео)

Протиповітряній обороні вдалося знищити 38 ударних дронів у 8 регіонах України. Покровськ Донецької області ворог атакував зенітними керованими ракетами С-300, а пошкодження отримали багатоповерхівки, адмінбудівлі та навчальний заклад.

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Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України в ніч з 5 на 6 березня. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

Окупанти атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої Донецької області та 42-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed, їх запустили з чотирьох напрямків — Чауда, Балаклава – Крим, Курська область, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 38 дронів.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 38 БПЛА вдалося знищити в межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької і Сумської областей.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що з вечора 5 березня окупанти тричі атакували Нікопольщину.

"Спершу по райцентру поцілили дронами-камікадзе. Потім Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії", — сказав Сергій Лисак.

З його слів, було пошкоджено лінію електропередач, ніхто з людей не постраждав.

Крім цього, опівночі українська ППО збила БПЛА над Дніпровським районом.

Вибухи в Сумській області

Вночі 6 березня російські військові атакували Суми за допомогою дронів. У Сумській ОВА зауважили, що є три прильоти в різних частинах міста.

"На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

В ОВА наголосили, що наслідки атаки уточнюються.

Вибухи в Донецькій області

Співрозмовники Фокусу зазначають, що серія потужних вибухів пролунала у Покровську у період з 0:56 до 01:05.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що вночі ЗС РФ ударили по Покровську, в результаті чого було поранено людину.

"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення", — сказав Вадим Філашкін.

З його слів, також було пошкоджено 11 багатоповерхівок, три приватні будинки та три адмінбудівлі.

"Цей удар — чергове нагадування, що на Донеччині не залишилося абсолютно безпечних місць. Бережіть себе! Евакуюйтесь!" — додав він.

Фото: Вадим Філашкін / Донецкая ОВА Фото: Вчасно Фото: Вчасно Фото: Вчасно

Вибухи в Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі відбулася атака сімома дронами в селі Мартове Чугуївського району, частину з них збила українська ППО.

"Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає", — сказав Олег Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі зафіксували наслідки атаки РФ на село в регіоні.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 України)", — йдеться у повідомленні.

Близько 01:10 відбулося влучання в селі Мартове, в результаті було пошкоджено будівлю дитячого садку та ліцею. Обійшлося без постраждалих.

Крім цього, правоохоронці зібрали уламки чотирьох БПЛА.

Вибухи в Херсонській області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що минулої доби, 4 березня, окупанти обстріляли низку населених пунктів області, а саме Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків", — сказав він.

У Херсоні було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Крім цього, зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру і територію парку. Також у населених пунктах відбулося влучання в газопровід, пункт незламності, гаражне приміщення і територію аеропорту. В результаті дві людини дістали поранення.

Вибухи в Черкаській області

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що над Звенигородським районом вночі було збито російський дрон, обійшлося без постраждалих.

"Доба в області розпочалася з майже двогодинної тривоги. У цей час наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородським районом ворожий "шахед". Минулось без потерпілих. Руйнацій інфраструктури від падіння уламків теж немає", — сказав Ігор Табурець.

Нагадаємо, 5 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти постійно намагаються знайти нову тактику обстрілів мирних міст України. З його слів, пуски поодиноких російських ракет можуть свідчити про їхній дефіцит.

Того ж дня Юрій Ігнат заявив, що не вдається знищувати всі дрони, якими ворог атакує з півдня. Зокрема, можуть запускати БПЛА з тимчасово окупованого Криму, Приморсько-Ахтарська, Балаклави.