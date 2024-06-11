Интенсивность ударов ВС РФ по Харькову уменьшилась: в мэрии назвали причину

Городской голова указал на важность получения Украиной дополнительных многофункциональных систем ПВО.

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Российская армия в последнее время уменьшила количество ракетных ударов по Харькову, чему способствовали атаки ВСУ по местам запуска ракет на территории России. Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов, информирует Reuters.

Чиновник отметил, что оккупанты не прекращают атаки ракетами и беспилотниками. Однако сейчас можно утверждать, что в городе царит относительное "спокойствие".

"Это помогло. Поэтому, возможно, в Харькове есть этот период затишья последние пару недель. Нет больших обстрелов, как это было, например, в мае", — отметил мэр.

Отдельно харьковский городской голова отметил, что важно, чтобы Украина получила от партнеров дополнительные многофункциональные системы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, ранее руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял: несмотря на мощные удары по городу, массовой эвакуации из города не будет. По его словам, такими действиями РФ пытается запугать харьковчан и заставить выезжать людей из города и области.

Напомним, 11 июня стало известно, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока город не рассматривает вариант эвакуации местного населения, чтобы решить ряд проблем. При этом областной центр настроен на восстановление.

Кроме того, 10 июня сообщалось, что ВС РФ продолжают попытки наступления в Харьковской области и теперь прибегли к новой тактике. Они выставили заградительные отряды, которые состоят из бойцов подразделения "Ахмат" из Чечни.