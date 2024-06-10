ВС РФ уменьшили частоту ударов по Харькову с применением С-300, — Синегубов

Председатель Харьковской ОГА напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского принять ряд решений по безопасности для защиты города.

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В последнее время российские оккупационные войска реже атакуют Харьков с применением комплексов С-300. Об этом руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в комментарии местному изданию "Ґвара".

"В Харьков действительно долетают, и были случаи на днях, УМБП Д-30. Это управляемые боеприпасы. Такая опасность еще остается. Действительно стало меньше ударов из С-300", — рассказал Синегубов.

В то же время он напомнил, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков дал обещание принять ряд решений по безопасности для защиты города.

Как известно, в ночь на 10 июня Силы обороны Украины успешно атаковали один зенитный ракетный дивизион С-400 неподалеку Джанкоя, а также два зенитных ракетных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в результате ударов украинских ракетчиков зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400. Кроме этого, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.

Напомним, 4 июня депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что российские захватчики прекратили запускать зенитные ракеты С-300 по Харькову, хотя до этого атаковали ими гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру.

К тому же 5 июня сообщалось, что 31 мая украинские войска начали активно использовать западное оружие для ударов по военным объектам РФ в Белгородской и Курской областях.