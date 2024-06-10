ЗС РФ зменшили частоту ударів по Харкову із застосуванням С-300, — Синєгубов

Голова Харківської ОВА нагадав про обіцянку президента України Володимира Зеленського ухвалити низку безпекових рішень для захисту міста.

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Останнім часом російські окупаційні війська рідше атакують Харків із застосуванням комплексів С-300. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів у коментарі місцевому виданню "Ґвара".

"До Харкова дійсно долітають, і були випадки днями, УМБП Д-30. Це керовані боєприпаси. Така небезпека ще залишається. Дійсно поменшало ударів з С-300", — розповів Синєгубов.

Водночас він нагадав, що президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Харкова дав обіцянку прийняти низку безпекових рішень для захисту міста.

Як відомо, в ніч на 10 червня Сили оборони України успішно атакували один зенітний ракетний дивізіон С-400 неподалік Джанкоя, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що внаслідок ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, помічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

Нагадаємо, 4 червня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що російські загарбники припинили запускати зенітні ракети С-300 по Харкову, хоча до цього атакували ними цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру.

До того ж 5 червня повідомлялося, що 31 травня українські війська почали активно використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах РФ у Бєлгородській та Курській областях.