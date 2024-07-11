Еще один Patriot: Украина и Румыния заключили соглашение по безопасности

В Вашингтоне президенты стран подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Румыния, среди прочего, поможет разминировать Черное море.

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Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис в Вашингтоне подписали соглашение по безопасности, согласно которому Румыния передаст Украине систему Patriot, будет поддерживать нашу страну с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину. Об этом сообщают в Офисе президента.

Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.

Соглашение по безопасности с Румынией

Также Румыния вместе с партнерами будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, способствуя таким образом коалиции возможностей военно-воздушных сил. Румыния будет поддерживать оборонную промышленность нашей страны.

"Отдельные блоки документа касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины. Кроме того, в соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной российской агрессии против нашей страны или значительной эскалации", — отмечают на Банковой.

В целом наше государство подписало уже 23 двусторонних соглашения по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом и Румынией.

Напомним, 5 июля стало известно, что Украина получила от Германии уже третью систему Patriot. 30 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский указал на альтернативу вступления в НАТО. Если Альянс не готов предоставить Киеву приглашение на саммите в Вашингтоне, тогда пусть даст ВСУ зенитно-ракетные комплексы "Patriot" и самолеты-истребители F-16.