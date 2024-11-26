Двоє засуджених за вбивство змогли зачати дитину, жодного разу не бачившись: подробиці

До ув'язнення Дейзі та Джоан не знали одне одного, але, опинившись в одиночних камерах, почали спілкуватися через вентиляційну шахту. Вони обмінювалися фотографіями і записками, і незабаром Джоан поділилася своєю мрією завести дитину. Дейзі погодився.

У США пара засуджених, які жодного разу в житті не зустрічалися змогли зачати і народити дитину. Про цей випадок пише видання The Independent.

Так, засуджений 29-річна Джоан Депаз та 24-річний Дейзі Лінк відбувають покарання за різними звинуваченнями у вбивстві від 2022 року і утримувалися у виправному центрі Тернера Гілфорда Найта в окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида. Вони кажуть, що вони ніколи не зустрічалися особисто, але встигли народити дитину разом.

До ув'язнення Дейзі та Джоан не знали одне одного, але, опинившись в одиночних камерах, почали спілкуватися через вентиляційну шахту. Вони обмінювалися фотографіями і записками, і незабаром Джоан поділилася своєю мрією завести дитину. Дейзі погодився.

Коли жінку запитали, як вона завагітніла, вона сказала, що це сталося "через вентиляційний отвір".

Для реалізації ідеї Джоан раз на 5 днів передавав по шахті сперму, загорнуту в плівку, як цигарку, а Дейзі використовувала аплікатори для лікування молочниці, в які вона поміщала сперму і вводила її собі.

За її словами, вона завагітніла після кількох спроб. Доктор Фернандо Акерман, медичний директор Центру фертильності Маямі, сказав, що, хоча шанси завагітніти таким чином невеликі, це можливо.

Дитина народилася 19 червня. Нині п'ятимісячна живе з мамою.

Зараз подружжя перебуває в окремих приміщеннях. Згідно з документами, Депаз, якого висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, утримується в центрі ув'язнення Metrowest, а Лінк, якому висунуто звинувачення у вбивстві другого ступеня, все ще перебуває в Тернер Гілфорд Найт. Вони все ще розмовляють по телефону і проводять відеодзвінки зі своєю дитиною.

Повідомляється, що Miami-Dade Corrections проводить внутрішнє розслідування інциденту.

Нагадаємо, що у Південній Кореї судили 26-річного чоловіка, який навмисно погладшав для того, щоб уникнути мобілізації. Витівка не вдалася, чоловіка судили і він отримав 2 роки за ґратами.