Двое осужденных за убийство смогли зачать ребенка, ни разу не видясь: подробности

До заключения Дейзи и Джоан не знали друг друга, но, оказавшись в одиночных камерах, начали общаться через вентиляционную шахту. Они обменивались фотографиями и записками, и вскоре Джоан поделилась своей мечтой завести ребенка. Дейзи согласился.

В США пара осужденных, которые ни разу в жизни не встречались смогли зачать и родить ребенка. Об этом случае пишет издание The Independent.

Так, осужденный 29-летняя Джоан Депаз и 24-летний Дэйзи Линк отбывают наказание по различным обвинениям в убийстве с 2022 года и содержались в исправительном центре Тернера Гилфорда Найта в округе Майами-Дейд, штат Флорида. Они говорят, что они никогда не встречались лично, но успели родить ребенка вместе.

До заключения Дейзи и Джоан не знали друг друга, но, оказавшись в одиночных камерах, начали общаться через вентиляционную шахту. Они обменивались фотографиями и записками, и вскоре Джоан поделилась своей мечтой завести ребенка. Дейзи согласился.

Когда женщину спросили, как она забеременела, она сказала, что это произошло "через вентиляционное отверстие".

Для реализации идеи Джоан раз в 5 дней передавал по шахте сперму, завернутую в пленку, как сигарету, а Дейзи использовала аппликаторы для лечения молочницы, в которые она помещала сперму и вводила ее себе.

По ее словам, она забеременела после нескольких попыток. Доктор Фернандо Акерман, медицинский директор Центра фертильности Майами, сказал, что, хотя шансы забеременеть таким образом невелики, это возможно.

Ребенок родился 19 июня. Сейчас пятимесячная живет с мамой.

Сейчас супруги находятся в отдельных помещениях. Согласно документам, Депаз, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени, содержится в центре заключения Metrowest, а Линк, которому предъявлено обвинение в убийстве второй степени, все еще находится в Тернер Гилфорд Найт. Они все еще разговаривают по телефону и проводят видеозвонки со своим ребенком.

Сообщается, что Miami-Dade Corrections проводит внутреннее расследование инцидента.

Напомним, что в Южной Корее судили 26-летнего мужчину, который намеренно поправился для того, чтобы избежать мобилизации. Затея не удалась, мужчину судили и он получил 2 года за решеткой.