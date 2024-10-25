Пятнадцатая атака "шахедов" на Киев за октябрь: в одном из районов произошел пожар
Воздушную тревогу в столице за ночь объявляли дважды. По данным КГВА, беспилотники заходили двумя большими волнами. Информация о пострадавших пока не поступала.
В ночь на пятницу, 25 октября, Россия осуществила пятнадцатую атаку на Киев с начала октября. Системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и обезвредили до полутора десятков вражеских беспилотников, угрожавших Киеву. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко.
Дроны запускали с территории Курской области и Краснодарского края, направив их на столицу Украины двумя большими волнами.
Воздушные силы ВСУ в 00:25 предупреждали о движении ударных БпЛА в сторону Киева с северного направления.
Первую воздушную тревогу объявили около полуночи, вторую — в три часа утра. В целом опасность для Киева продолжалась около четырех часов.
Падение обломков было зафиксировано в нескольких районах города, в частности в Дарницком районе, где произошел пожар на открытой территории — загорелись деревья и трава. Пламя быстро локализовали и потушили. Информации о пострадавших не поступало, а сводка за ночь еще уточняется, добавил Попко.
Сбивали дроны также на территории Киевской области. В ОВА сообщали о работе ПВО дважды за ночь.
Напомним, в ночь на 24 октября ВС РФ атаковали 11 областей Украины ударными беспилотниками, управляемыми и противокорабельными ракетами.
В Староконстантинове Хмельницкой области в результате атаки повреждены жилой многоквартирный дом, крыша гостиницы и нежилое помещение.