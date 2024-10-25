П'ятнадцята атака "шахедів" на Київ за жовтень: в одному з районів сталася пожежа

Повітряну тривогу в столиці за ніч оголошували двічі. За даними КМВА, безпілотники заходили двома великими хвилями. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

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У ніч на п'ятницю, 25 жовтня, Росія здійснила п'ятнадцяту атаку на Київ від початку жовтня. Системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби виявили й знешкодили до півтора десятка ворожих безпілотників, що загрожували Києву. Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Дрони запускали з території Курської області та Краснодарського краю, направивши їх на столицю України двома великими хвилями.

Повітряні сили ЗСУ о 00:25 попереджали про рух ударних БпЛА у бік Києва з північного напрямку.

Першу повітряну тривогу оголосили близько півночі, другу — о третій ранку. Загалом небезпека для Києва тривала близько чотирьох годин.

Падіння уламків було зафіксовано в кількох районах міста, зокрема в Дарницькому районі, де сталася пожежа на відкритій території — загорілися дерева та трава. Полум’я швидко локалізували й загасили. Інформації про постраждалих не надходило, а зведення за ніч ще уточнюється, додав Попко.

Збивали дрони також на території Київської області. В ОВА повідомляли про роботу ППО двічі за ніч.

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня ЗС РФ атакували 11 областей України ударними безпілотниками, керованими й протикорабельними ракетами.

У Старокостянтинові Хмельницької області внаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, дах готелю та нежитлове приміщення.