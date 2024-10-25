П'ятнадцята атака "шахедів" на Київ за жовтень: в одному з районів сталася пожежа
Повітряну тривогу в столиці за ніч оголошували двічі. За даними КМВА, безпілотники заходили двома великими хвилями. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.
У ніч на п'ятницю, 25 жовтня, Росія здійснила п'ятнадцяту атаку на Київ від початку жовтня. Системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби виявили й знешкодили до півтора десятка ворожих безпілотників, що загрожували Києву. Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.
Дрони запускали з території Курської області та Краснодарського краю, направивши їх на столицю України двома великими хвилями.
Повітряні сили ЗСУ о 00:25 попереджали про рух ударних БпЛА у бік Києва з північного напрямку.
Першу повітряну тривогу оголосили близько півночі, другу — о третій ранку. Загалом небезпека для Києва тривала близько чотирьох годин.
Падіння уламків було зафіксовано в кількох районах міста, зокрема в Дарницькому районі, де сталася пожежа на відкритій території — загорілися дерева та трава. Полум’я швидко локалізували й загасили. Інформації про постраждалих не надходило, а зведення за ніч ще уточнюється, додав Попко.
Збивали дрони також на території Київської області. В ОВА повідомляли про роботу ППО двічі за ніч.
Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня ЗС РФ атакували 11 областей України ударними безпілотниками, керованими й протикорабельними ракетами.
У Старокостянтинові Хмельницької області внаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, дах готелю та нежитлове приміщення.