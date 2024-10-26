ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру: есть жертвы и много раненых, детали (фото)

В результате атаки ВС РФ, как сообщили в ОВА, были уничтожены жилая двухэтажка и гараж, повреждены 13 многоквартирных и два частных дома, а также корпуса больницы, прилегающей к месту попадания.

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Вечером 25 октября ВС РФ нанесли удар по городу Днепр с использованием, вероятно, баллистических ракет. О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram.

По его словам, в результате российской атаки три человека погибли, среди них — ребенок. Также 19 человек пострадали, из них четверо — дети. Восемь человек были госпитализированы.

последствия обстрела Днепра (фото: Сергей Лысак / Telegram)

последствия обстрела Днепра (фото: Сергей Лысак / Telegram)

последствия обстрела Днепра (фото: Сергей Лысак / Telegram)

последствия обстрела Днепра (фото: Сергей Лысак / Telegram)

последствия обстрела Днепра (фото: Сергей Лысак / Telegram)

"В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушения сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Изуродованы корпуса больницы", — написал Лысак.

Глава ОГА сообщил, что после того, как прогремели взрывы в областном центре, на место обстрела прибыли спасатели, скорые и полиция. Также активно помогают благотворители пострадавшим.

"Организованы горячее питание и напитки. Также местным оказывали психологическую поддержку. Коммунальщики вывезли уже 80 т строительного мусора", — написал глава ОГА.

Напомним, 20 сентября ВС РФ атаковали ракетами Днепр. В результате удара частично разрушено здание образовательного центра, сообщили в ОВА. Мониторинговые каналы проинформировали, что удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер".

25 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате удара РФ дроном по многоэтажке погибла девушка. В результате атаки повреждены несколько квартир, а у пострадавших — острая реакция на стресс.