ЗС РФ завдали ракетного удару по Дніпру: є жертви та багато поранених, деталі (фото)

Внаслідок атаки ЗС РФ, як повідомили в ОВА, були знищені житлова двоповерхівка та гараж, пошкоджено 13 багатоквартирних та два приватних будинки, а також корпуси лікарні, прилеглої до місця влучання.

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Ввечері 25 жовтня ЗС РФ завдали удару по місто Дніпро з використанням, ймовірно, балістичних ракет. Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram.

За його словами, внаслідок російської атаки троє людей загинули, серед них – дитина. Також 19 осіб постраждали, з них четверо – діти. Восьмеро людей було госпіталізовано.

наслідки обстрілу Дніпра (фото: Сергій Лисак / Telegram)

наслідки обстрілу Дніпра (фото: Сергій Лисак / Telegram)

наслідки обстрілу Дніпра (фото: Сергій Лисак / Telegram)

наслідки обстрілу Дніпра (фото: Сергій Лисак / Telegram)

наслідки обстрілу Дніпра (фото: Сергій Лисак / Telegram)

"Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні", — написав Лисак.

Очільник ОВА повідомив, що після того, як пролунали вибухи в обласному центрі, на місце обстрілу прибули рятувальники, швидкі та поліція. Також активно допомагають благодійники постраждалим.

"Організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 т будівельного сміття", — написав очільник ОВА.

Нагадаємо, 20 вересня ЗС РФ атакували ракетами Дніпро. В результаті удару частково зруйновано будівлю освітнього центру, повідомили в ОВА. Моніторингові канали проінформували, що удар було завдано балістичною ракетою "Іскандер".

25 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару РФ дроном по багатоповерхівці загинула дівчина. В результаті атаки пошкоджено кілька квартир, а в постраждалих — гостра реакція на стрес.