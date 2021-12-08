Виключений із "Слуги народу" нардеп брав участь у штурмі міськради Одеси (фото, відео)

При спробі прорватися в будівлю між протестувальниками та силовиками почалася сутичка. Артем Дмитрук пожалівся, що його побили поліцейські за вказівкою мера Одеси Геннадія Труханова.

Десятки людей на чолі з виключеним із фракції "Слуга народу" депутатом Артемом Дмитруком брали участь у штурмі міської ради Одеси. Про це пише Думська.

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За даними журналістів, протестувальники прийшли на сесію міськради, щоб висловити своє незадоволення забудовою Одеси.

Коли люди спробували потрапити до адміністративної будівлі — почалася сутичка з представниками "Муніципальної варти" та поліцейськими.

Примітно, що штурм одеської міськради відбувся у день, коли депутати мали прийняти бюджет міста на 2022 рік. Документ було розглянуто та схвалено після 14:00.

[ + – ] Нардеп Артем Дмитрук брав участь у штурмі міськради Одеси

Як повідомляє "Суспільне Одеса", під будівлею міськради зібралося кілька груп протестувальників, які виступали проти вакцинації населення від COVID-19, забудови міста та політики Володимира Зеленського.

Під крики "Ганьба Зеленському", як повідомляють журналісти, Артема Дмитрука таки пустили на сесію міської ради. Учасники акції протесту залишилися чекати на вході.

[ + – ] Нардеп Артем Дмитрук брав участь у штурмі одеської міськради

Пізніше Артем Дмитрук у своєму Facebook повідомив, що в результаті бійки під будівлею міськради постраждав він, його помічники та деякі протестувальники.

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп звинуватив представників "Муніципальної варти" та поліцейських у побитті та заявив, що силовики для розгону учасників акції протесту також використали сльозогінний газ.

"Все це (розгін протестувальників — ред.) відбувалося за вказівкою Гени Труханова (мер Одеси — ред.). Особисто я та мої помічники, а також журналісти отримали пошкодження дихальних шляхів", — додав Артем Дмитрук.

[ + – ] Артем Дмитрук звинуватив правоохоронців у побитті протестувальників під міськрадою Одеси

Парламентарій також опублікував фотографію з чоловіком, який, одягнувши балаклаву, є присутнім на засіданні міськради Одеси. За словами Артема Дмитрука, невідомий є одним із прихильників мера Геннадія Труханова, яких безперешкодно пропускали до адміністративної будівлі.

[ + – ] Людина у балаклаві на засіданні міськради Одеси

Нагадаємо, 16 грудня народного депутата Артема Дмитрука виключили із фракції "Слуга народу". Напередодні депутат звинуватив керівництво політсили у корупції та "моральному розкладанні", а про виключення Артема Дмитрука на засіданні парламенту оголосив віцеспікер Ради та колишній керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Пізніше Артем Дмитрук заявив, що його виключили із "Слуги народу" через критику керівництва фракції та політсили.