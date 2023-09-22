Избиение в Самборе: сотрудников ТЦК отпустили под домашний арест (видео)

Двух работников военкомата подозревают в незаконном удерживании и пытках "уклониста". Прокуратура просила отправить подозреваемых СИЗО, однако суд назначил им круглосуточный домашний арест.

Related video

Подозреваемых по делу об избиении мужчины в ТЦК города Самбор в Львовской области опустили под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает телеканал НТА.

Сотрудников военкомата подозревают в незаконном удерживании и пытках харьковчанина, который уклонялся от военной службы и пытался сбежать за границу. Дело рассматривал Лычаковский районный суд.

Сообщается, что прокуратура просила отправить подозреваемых в СИЗО, однако защита ходатайствовала о домашнем аресте.

После нескольких часов судового процесса судья удовлетворил ходатайство защиты и назначил обоим подозреваемым круглосуточный домашний арест без ношения электронного браслета сроком на 60 суток.

Если вину работников военкомата докажут, то им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые и адвокаты отказались от комментариев.

Военкома из Самбора отпустили под домашний арест

Избиение в Самборском ТЦК: что известно

Напомним, 20 сентября в Самборе на Львовщине задержали заместителя начальника одного из отделов районного ТЦК и СП и военнослужащего-водителя, причастных к избиению и незаконному удерживанию мужчины.

В ТЦК Самбора избили мужчину

По словам советника по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, мужчину, которого в течение недели держали под арестом и допрашивали в ТЦК города Самбор в Львовской области, предварительно арестовали за попытку незаконного пересечения границы.

Сотрудникам Самборского районного ТЦК, которые незаконно удерживали и пытали двоих мужчин, сообщили о подозрении. По данным следствия, двое жителей Харькова и Кривого Рога были задержаны пограничниками при попытке незаконно попасть в Польшу. Они были доставлены в военкомат, где подверглись избиению. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, а другого — 7 дней.

По информации НАПК от 22 сентября, у начальника Самборского районного ТЦК были выявлены выявило признаки приобретения необоснованных активов поддержки на более 4,4 миллиона гривен.