У поліції Чернівців побили чоловіка: у місцевому ТЦК відреагували (відео)

За побиттям затриманого спостерігали співробітники поліції та люди у формі. В обласному ТЦК стверджують, що їм не надходило повідомлень про інцидент.

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У понеділок, 9 жовтня, у Мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому невідомий чоловік б'є затриманого в одному з відділень поліції Чернівців. Кадри опублікував Telegram-канал headlines.

На відео видно, що за побиттям спостерігають співробітники поліції, деякі з них при цьому посміхаються. Затриманому дають документи на підпис. У публікації йдеться про те, що таким чином із чоловіка нібито "вибивали" згоду на мобілізацію.

На згаданих кадрах можна також побачити людей у військовій формі, один із них брав участь у рукоприкладстві.

Відео датоване 30 липня 2022 року. Події відбувалися вночі, близько 03:30.

У Чернівцях побили затриманого

Що кажуть у ТЦК Чернівців

У Чернівецькому обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) прокоментували відео побиття чоловіка у відділенні поліції. Повідомляється, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

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У ТЦК заявили, що наразі проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин того, що сталося. При цьому у відомстві стверджують, що їм не надходило повідомлень про цей інцидент.

"Керівництво Чернівецького обласного ТЦК і СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України", — заявили у прес-службі військкомату.

Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо, що в Києві двоє нардепів побили хлопця. Згідно зі свідченнями потерпілого, він перебував на вулиці, коли депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький, чинний член фракції СН, почали його знімати. Далі стався конфлікт і Дмитрук ударив потерпілого.

Раніше, 28 вересня, у місті Дунаївці Хмельницької області двоє чоловіків побили місцевого жителя, який зробив їм зауваження через те, що вони слухали російський шансон. Нападника на 64-річного чоловіка розшукали правоохоронці, і йому вручено підозру за фактом побиття.