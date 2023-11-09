В Одесской области мужчина в военные форме взорвал гранату в микроавтобусе (фото)

Правоохранителей отметили, что автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги. Для задержания преступника полиция вводила операцию "Сирена".

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ВОдесской области мужчина взорвал гранату в автомобиле после того, как водитель и его пассажир отказались отдать ему деньги. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля 9 ноября подобрал на трассе мужчину в военной форме.

В ГУНП отметили, что автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги.

В Одесской области неизвестный взорвал гранату в микроавтобусе В Одесской области неизвестный взорвал гранату в микроавтобусе

Полиция вводила операцию "Сирена"

Впоследствии мужчина достал гранату и выдернул чеку. После чего, как информируют в полиции области, произошел взрыв.

В Одесской области неизвестный взорвал гранату в микроавтобусе

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Однако его задержали в ходе специальной полицейской операции "Сирена", которая вводится по задержанию вооруженного преступника.

"В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя", — говорится в сообщении.

Сейчас, по словам правоохранителей, с задержанным работают следователи. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

В Одесской области неизвестный взорвал гранату в микроавтобусе

Детали об инциденте в Одесской области

Как сообщают источники "РБК-Украина" происшествие случилось в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Они также отметили, что неизвестный мужчина бросил гранату в микроавтобусе Mercedes-Benz.

"Наши источники отмечали, что мужчина был в камуфлированной форме, но точно неизвестно, был ли это военный", — отмечают журналисты.

Кроме того, пока нет информации, где именно мужчина взял гранату и был ли он под действием алкоголя или других веществ.

Напомним, 3 ноября в сети распространили видео, на котором люди в военной форме якобы силой затащили человека в автомобиль. По данным автора публикации, соответствующий инцидент произошел в центре Одессы — на улице Малой Арнаутской.

Ранее, 28 сентября, в городе Дунаевцы Хмельницкой области двое мужчин избили местного жителя, который сделал им замечание из-за того, что они слушали русский шансон. Нападавшего на 64-летнего мужчину разыскали правоохранители, и ему вручено подозрение по факту избиения.