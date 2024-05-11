У центрі Броварів прогримів вибух: серед постраждалих поліцейський (фото, відео)

Унаслідок інциденту постраждали двоє людей. У Нацполіції уточнюють, що невідомий чоловік, через дії якого на місце викликали правоохоронців, спробував втекти і кинув гранату в бік силовика.

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У суботу, 11 травня, у центрі Броварів Київської області пролунав вибух. Імовірною причиною стала детонація гранати. Про це повідомляє міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"У центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20:40 пролунав вибух", — повідомив Сапожко.

У центрі Броварів пролунав вибух

Згідно з попередніми даними, постраждали двоє людей, включно з одним співробітником поліції.

"На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту з'ясовуються", — повідомив мер.

У місцевому пабліку "news_brovary" заявили, що ймовірна причина вибуху — детонація гранати.

"У Броварах стався вибух гранати. За свідченнями очевидців, граната вибухнула в руках чоловіка, поранено поліцейського", — ідеться в повідомленні.

У центрі Броварів пролунав вибух

У мережі з'явилося відео з місця події.

Реакція поліції на вибух у Броварах 11 травня

За даними Національної поліції України, внаслідок вибуху гранати в Броварах поранено поліцейського і правопорушника. Подія сталася сьогодні близько 21:00. Постраждалим надається медична допомога.

У центрі Броварів пролунав вибух

Співробітники відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції були викликані на місце через повідомлення про хуліганські дії, вчинені невідомою особою.

Чоловік спробував втекти, після чого поліцейський почав переслідування. У результаті зловмисник кинув гранату в бік правоохоронця.

Унаслідок вибуху постраждали як поліцейський, так і сам правопорушник, отримавши поранення.

Слідчі інкримінують затриманому ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Закарпатській області 15 грудня місцевий депутат підірвав гранати. Він під час сесії дістав із кишені гранату і кинув її на підлогу. Після цього пролунали кілька вибухів. Правоохоронці почали розслідування інциденту за фактом терористичного акту. Загалом 26 людей постраждали.