Заинтересованы только в капитуляции: в РФ переговорную позицию Украины назвали ультиматумом, — ISW

По словам аналитиков, официальные лица РФ также прибегли к безосновательным обвинениям Украины в планировании применить химическое оружия на поле боя и вновь говорят о "грязной бомбе".

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Российские официальные лица продолжают использовать украинское вторжение в Курскую область в своих нарративах и ложно заявляют, что Украина не желает участвовать в законных переговорах. Ответственность за мирное урегулирование в РФ возлагают целиком на Украину. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 27 августа.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что переговоры между РФ и Украиной невозможны из-за вторжения в Курскую область. Глава МИД Сергей Лавров также попытался представить переговорные позиции Украины, которые основаны на международном праве, как ультиматумы.

В ISW придерживаются мнения о том, что Кремль заинтересован в урегулировании только путем таких переговоров, которое приведут к полной капитуляции Украины, а любые заявления РФ об обратном направлены на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и заставить его пойти на уступки в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Грязная бомба"

Российские официальные лица вновь прибегли к безосновательным обвинениям Украины в планировании применить химическое оружия на поле боя. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и российское Минобороны заявили 27 августа, что украинские силы могут использовать отработанное ядерное топливо для "грязной бомбы". Кремль с недавних пор вновь прибегает к такому нарративу, происходит это на фоне вторжения Украины в Курскую область. Таким образом в РФ пытаются помешать поддержке со стороны Запада.

Китай

Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй поучаствовал в информационной операции РФ, направленной на сокрытие вины за полномасштабное вторжение РФ в Украину. Он заявил, что в КНР, Бразилии, Индонезии и Южной Африке считают, что оборонная промышленность некоторых стран затягивает войну в Украине.

Напомним, что представитель Китая раскритиковал США за то, что Украина использует американское оружие под Курском и призвал к поддержке своего мирного плана по Украине.

Также сообщалось, что украинские силы вернули позиции в Серебрянском лесу, а ВС РФ продвинулись вдоль дороги Угледар – Константиновка.