Зацікавлені тільки в капітуляції: у РФ переговорну позицію України назвали ультиматумом, — ISW

За словами аналітиків, офіційні особи РФ також вдалися до безпідставних звинувачень України в плануванні застосувати хімічну зброю на полі бою і знову говорять про "брудну бомбу".

Related video

Російські офіційні особи продовжують використовувати українське вторгнення в Курську область у своїх наративах і неправдиво заявляють, що Україна не бажає брати участь у законних переговорах. Відповідальність за мирне врегулювання у РФ покладають цілком на Україну. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 серпня.

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що переговори між РФ і Україною неможливі через вторгнення в Курську область. Глава МЗС Сергій Лавров також спробував представити переговорні позиції України, які засновані на міжнародному праві, як ультиматуми.

У ISW дотримуються думки про те, що Кремль зацікавлений у врегулюванні тільки шляхом таких переговорів, які призведуть до повної капітуляції України, а будь-які заяви РФ про протилежне спрямовані на те, щоб ввести Захід в оману та примусити його піти на поступки щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

"Брудна бомба"

Російські офіційні особи знову вдалися до безпідставних звинувачень України в плануванні застосувати хімічну зброю на полі бою. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і російське Міноборони заявили 27 серпня, що українські сили можуть використовувати відпрацьоване ядерне паливо для "брудної бомби". Кремль віднедавна знову вдається до такого наративу, відбувається це на тлі вторгнення України в Курську область. У такий спосіб в РФ намагаються перешкодити підтримці з боку Заходу.

Китай

Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей взяв участь в інформаційній операції РФ, спрямованій на приховування провини за повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що в КНР, Бразилії, Індонезії та Південній Африці вважають, що оборонна промисловість деяких країн затягує війну в Україні.

Нагадаємо, що представник Китаю розкритикував США за те, що Україна використовує американську зброю під Курськом і закликав до підтримки свого мирного плану щодо України.

Також повідомлялося, що українські сили повернули позиції в Серебрянському лісі, а ЗС РФ просунулися вздовж дороги Вугледар – Костянтинівка.