ЗСУ повернули позиції в Серебрянському лісі: ЗС РФ йдуть уздовж дороги Вугледар — Костянтинівка, — ISW (карти)

За словами аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, вказують на те, що російські війська раніше захопили більшу частину траси Вугледар — Костянтинівка на південний схід від Водяного.

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Сили оборони України нещодавно повернули втрачені позиції на південний захід від Кремінної на тлі російських наступальних операцій на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна 27 серпня. Геолоковані кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що ЗСУ незначно просунулися в районі Серебрянського лісництва на південний захід від Кремінної. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 серпня.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляють, що на Куп'янському напрямку було 25 бойових зіткнень. "Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колесниківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів", — ідеться в публікації.

Луганська область: карта боїв

Часів Яр

Часів Яр: карта боїв

Російські війська продовжували наступальні операції в районі міста Часів Яр, на північ від нього в районі Григорівки та на південний схід — у районі Андріївки та Кліщіївки 26 і 27 серпня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Торецьк

Торецьк: карта боїв

Російські війська нещодавно незначно просунулися на Торецькому напрямку на тлі наступальних операцій у цьому районі 27 серпня. Геолокаційні кадри за 26 і 27 серпня свідчать про те, що війська РФ нещодавно незначно просунулися в лісових районах на західній околиці Північного (на схід від Торецька) і на південно-східній околиці міста.

"На Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Серебрянський ліс

Донецька область: карта боїв

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі боїв у цьому районі 27 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 і 27 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися під час піхотного наступу вздовж вулиці Берегової в центральній частині Костянтинівки та незначно просунулися далі на південний схід від Водяного вздовж траси Вугледар — Костянтинівка.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, вказують на те, що російські війська раніше захопили більшу частину траси в цьому районі.

"На Вереміївському напрямку російські загарбники сім разів наступали в бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Успіхів не мали", — повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що, за прогнозами аналітиків, на російські війська в Покровську може чекати те саме, що й після захоплення Бахмута. Вибір Покровська як основної мети вплине на можливості ЗС РФ в Україні за будь-якого сценарію.

Також повідомлялося, що російські війська значно просунулися на Покровському напрямку.