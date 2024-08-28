ВСУ вернули позиции в Серебрянском лесу: ВС РФ идут вдоль дороги Угледар – Константиновка, — ISW (карты)

По словам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, указывают на то, что российские войска ранее захватили большую часть трассы Угледар — Константиновка к юго-востоку от Водяного.

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Силы обороны Украины недавно вернули утраченные позиции к юго-западу от Кременной на фоне продолжающихся российских наступательных операций на линии Купянск – Сватово – Кременная 27 августа. Геолоцированные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись в районе Серебрянского лесничества к юго-западу от Кременной. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 27 августа.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что на Купянском направлении было 25 боестолкновений. "Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал у Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов", — говорится в публикации.

Луганская область: карта боев

Часов Яр

Часов Яр: карта боев

Российские войска продолжали наступательные операции в районе города Часов Яр, к северу от него в районе Григоровки и к юго-востоку — в районе Андреевки и Клещиевки 26 и 27 августа, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Торецк

Торецк: карта боев

Российские войска недавно незначительно продвинулись на Торецком направлении на фоне наступательных операций в этом районе 27 августа. Геолокационные кадры за 26 и 27 августа свидетельствуют о том, что войска РФ недавно незначительно продвинулись в лесных районах на западной окраине Пивничного (к востоку от Торецка) и на юго-восточной окраине города.

"На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, у Нелеповки, Торецка и Нью-Йорка", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Серебрянский лес

Донецкая область: карта боев

Российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся боев в этом районе 27 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 26 и 27 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись во время пехотного наступления вдоль улицы Береговой в центральной части Константиновки и незначительно продвинулись дальше к юго-востоку от Водяного вдоль трассы Угледар – Константиновка.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, указывают на то, что российские войска ранее захватили большую часть трассы в этом районе.

"На Времиевском направлении российские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успехов не имели", — сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним, что, по прогнозам аналитиков, российские войска в Покровске может ждать то же, что и после захвата Бахмута. Выбор Покровска как основной цели повлияет на возможности ВС РФ в Украине при любом сценарии.

Также сообщалось, что российские войска значительно продвинулись на Покровском направлении.