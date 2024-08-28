Попереду "важка боротьба": у ЦРУ попередили про контрнаступ ЗС РФ у Курській області

Заступник директора розвідки Девід Коен зазначив, що Україна має певні плани стосовно російських територій. З його слів, лідеру Кремля Володимиру Путіну доведеться "впоратися з резонансом" в самій РФ.

Related video

Президент РФ Володимир Путін візьметься відвойовувати території у Курській області, але на його бійців чекає "важка боротьба". Про це з посиланням на заяву заступника директора ЦРУ Девіда Коена 28 серпня повідомили у Reuters.

Він заявив, що операція ЗСУ у Курській області вже охопила приблизно 777 квадратних кілометрів російської провінції, але її значення — ще попереду. В Україні запевнили, що не прагнуть анексувати ворожі землі. Однак, зі слів Коена, війська намагатимуться утримувати частину цієї території "протягом певного періоду часу".

"Ми можемо бути впевнені, що Путін розпочне контрнаступ, щоб спробувати повернути цю територію", — зауважив посадовець ЦРУ, додавши, що це буде "важка боротьба для росіян".

З його слів, очільнику Кремля доведеться "впоратися з резонансом" всередині Росії через втрату земель. Україна заявила про захоплення вже 100 населених пунктів на Курському напрямку, тоді як ЗС РФ рухаються у східній частині Донецької області.

У ЗМІ нагадали, що раніше Путін закликав брати за основу для переговорів "реалії на місцях". Журналісти пояснили, що йшлося про захоплені його військами території України, але тепер ЗСУ контролюють території Курської області РФ.

Нагадаємо, в ISW попередили, що Росія прагне зупинити війну в Україні лише після повної капітуляції. Ворожі чиновники запевняють, що прорив ЗСУ у Курській області унеможливив переговори.

Російський "військкор" Володимир Романов повідомив, що у Курській області через атаки FPV-дронів перекрили важливу трасу. Він звинуватив ЗС РФ у невчасному оголошенні евакуації.