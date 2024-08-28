Бої у Курській області: ЗМІ стало відомо, яке підкріплення відправив Путін (інфографіка)

Кремль створив нове угруповання для охорони Курської АЕС. Аналітики з’ясували, що ним командує генерал, відомий "одіозною поведінкою".

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Росія відправила додаткові сили на територію Курської АЕС. Деталями 28 серпня поділились представники проєкту Evocation, мета якого — збір бази колаборантів, пропагандистів і бійців окупаційного режиму РФ.

Повідомляється, що Кремль створив нове угруповання — "Курчатов". До нього увійшли підрозділи Росгвардії, ЗС РФ та ворожої поліції.

Зокрема, з Росгвардії до Курської АЕС перекинули:

900-й полк особливого призначення;

71-й окремий батальйон військ нацгвардії;

21-шу, 102-й та 116-ту окремі бригади оперативного призначення;

95-ту дивізію військ нацгвардії;

33-й окремий загін спецпризначення "Пересвет";

25-й окремий загін спецпризначення.

Зі складу ЗС РФ ворог скерував у Курську область:

1-й десантно-штурмовий батальйон 56-го десантно-штурмового полку;

11-ту окрему десантно-штурмову бригаду;

розвідувально-штурмову бригаду "Че Гевара" (раніше — "Пятнашка");

12-й та 13-й танкові полки 1-ї танкової армії.

Також район Курської АЕС посилили 90 правоохоронців зі спецполку поліції.

"Загальна чисельність силовиків може становити не менше трьох тисяч осіб", — зазначили аналітики.

Командувачем нового угруповання призначили генерала В'ячеслава Питкова.

Перелік сил, направлених в зону Курської АЕС Фото: evocation.info

Генерал Питков: що про нього відомо

За даними росЗМІ, В'ячеслав Володимирович Питков народився 10 вересня 1972 року у Рязанській області та починав свою кар’єру зі служби у міліції. У 2010 році він почав командувати спецзагоном швидкого реагування в складі нацгвардії у Москві, а в 2016 році перейшов до нового органу — Росгвардії.

У 2021 році Питков дослужився до заступника командувача Центральним округом військ нацгвардії РФ. З початку повномасштабного вторгнення бере участь у війні на території України.

Пропагандисти наголосили, що генерал "не раз перебував на найнебезпечніших ділянках фронту" та навіть "врятував тяжко пораненого військовослужбовця". 27 березня 2023 року він був урочисто нагороджений медаллю "Золотая Звезда" та отримав звання Героя РФ.

Фото В'ячеслава Питкова Фото: Герои страны

Водночас в Evocation зазначили, що Питков відзначився "одіозною поведінкою на службі" та спробами показати "героїчні вчинки" у війні з Україною. Раніше генерал вже брав участь у Першій російсько-чеченській війні, за що особисто від президента Володимира Путіна отримав орден мужності.

З початку повномасштабної війни Питков брав участь у боях в Донецькій і Луганській областях. Зокрема, він командував підрозділами Росгвардії, бойовиками так званої "міліції" в окупації та займався "евакуацією", тобто незаконним вивезенням українців у Росію.

Нагадаємо, російський "військкор" Володимир Романов повідомив, що трасу між Курськом та Рильськом перекрили для цивільних машин. У росЗМІ її називають "однією з найважливіших транспортних артерій регіону".

У Reuters 28 серпня передали, що у ЦРУ очікують контрнаступу ЗС РФ у Курській області. Заступник директора розвідки Девід Коен наголосив, що це обернеться "важкою боротьбою" для ворога.