Сегодня планируется увольнение директора "Укрэнерго", — нардеп

По информации СМИ, Кудрицкого хотят уволить за незащищенность энергетических объектов. Однако за такое решение должно проголосовать большинство Наблюдательного совета "Укрэнерго".

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Сегодня планируют уволить с занимаемой должности главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Об этом написал народный депутат Украины, член депутатской фракции Политической Партии "Голос" Ярослав Железняк".

"Сегодня на вечер планируют переломить наблюдательный совет и уволить главу "УкрЭнерго" Владимира Кудрицкого", — написал Ярослав Железняк.

Нардеп также рассказал о совместном письме Представительства ЕС в Украине, ЕБРР, Международного финансового фонда и Бизнес-омбудсмена, опубликованном народным депутатом Украины от политической партии "Голос" Инной Совсун. В письме отмечается, что увольнение Владимира Кудрицкого — "это плохая идея. Не только со стороны корпоративного управления (потому что оно не предусматривает что ставка там что-то поручает наблюдательной), а даже с точки зрения миллиардов евро кредитов для Укрэнерго".

Письмо об увольнении Кудрицкого Фото: Facebook

Письмо об увольнении главы "Укрэнерго" Фото: Facebook

Напомним, что Владимир Зеленский во время заседания Ставки выразил недовольство работой главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Тогда СМИ писали об угрозе увольнения его с должности.

Дело в том, что во время российских атак в Украине пострадали энергетические объекты, которые должны были бы быть защищены после предыдущих ударов ВС РФ. В течение полугода глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не защитил эти объекты. Именно из-за этого факта его могут уволить.

Владимир Кудрицкий — председатель правления НЭК "Укрэнерго" с 2020 года. Чтобы его уволили, нужно, чтобы за это проголосовали минимум четыре члена Наблюдательного совета компании. Всего в совете шесть членов: Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски, трое представителей государства — Юрий Токарский, Юрий Бойко, Александр Баранюк.