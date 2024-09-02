Сьогодні планується звільнення директора "Укренерго", — нардеп

За інформацією ЗМІ, Кудрицького хочуть звільнити за незахищеність енергетичних об'єктів. Однак за таке рішення має проголосувати більшість Наглядової ради "Укренерго".

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Сьогодні планують звільнити із займаної посади голову "Укренерго" Володимира Кудрицього. Про це написав народний депутат України, член депутатської фракції Політичної Партії "Голос" Ярослав Железняк".

"Сьогодні на вечір планують переломити наглядову раду і звільнити голову "УкрЕнерго" Володимира Кудрицього", — написав Ярослав Железняк.

Нардеп також розповів про спільний лист Представництва ЄС в Україні, ЄБРР, Міжнародної фінансової фундації та Бізнес-омбудсмена, опублікований народною депутаткою України від політичної партії "Голос" Інною Совсун. В листі зазначається, що звільнення Володимира Кудрицького — "це погана ідея. Не тільки з боку корпоративного управління (тому що воно не передбачає що ставка там щось доручає наглядовій), а навіть з погляду мільярдів євро кредитів для Укренерго".

Лист щодо звільнення Кудрицького Фото: Facebook

Лист про звільнення голови "Укренерго" Фото: Facebook

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час засідання Ставки висловив незадоволення роботою голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Тоді ЗМІ писали про загрозу звільнення його з посади.

Річ у тім, що під час російських атак в Україні постраждали енергетичні об'єкти, які мали б бути захищеними після попередніх ударів ЗС РФ. Протягом пів року голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький не захистив ці об'єкти. Саме через цей факт його можуть звільнити.

Володимир Кудрицький — голова правління НЕК "Укренерго" з 2020 року. Щоб його звільнили, потрібно, щоб за це проголосували мінімум чотири члени Наглядової ради компанії. Загалом у раді шість членів: Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі, троє представників держави — Юрій Токарський, Юрій Бойко, Олександр Баранюк.