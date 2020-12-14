Украинские ветераны войны на Донбассе стали миротворцами в Косово

Каждый из вновь прибывших прошел АТО/ООС, хорошо владеет иностранным языком и прекрасно подготовлен профессионально.

На странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook сообщили, что 14 декабря из военного аэродрома в Борисполе в аэропорт города Приштина, находящийся под контролем частично признанной Республики Косово, отправился самолет с новой ротацией украинских миротворцев.

"Каждый из вновь прибывших миротворцев имеет опыт службы в АТО/ООС, хорошее владение иностранным языком, прекрасную физическую подготовку и профессиональные знания. Ротация военнослужащих в Косово продлится шесть месяцев", — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

В заявлении отметили, что всем украинским военнослужащим, которых отправили в Косово, сделали прививки и провели специальную изоляцию со сдачей тестов на коронавирус.

Отметим, украинские миротворцы находятся в составе международных сил KFOR (Kosovo Force), поддерживающих мир в Косово под патронатом НАТО. KFOR создали согласно резолюции Совбеза ООН №1244. Их войска ввели на территорию Косово в 1999 году.

Косово провозгласило свою независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина, также как Россия и Сербия, отказалась признать независимость Косово. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Напомним, в сентябре 2020 года МИД Украины заявил, что будет признавать паспорта, выданные Косово.