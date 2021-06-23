В Афганістані формуються приватні армії через атаки Талібану і бездіяльність уряду (фото)

Після початку виведення натовських військ з країни таліби захопили вже більшу частину регіонів, тому в загони самооборони вступають у тому числі жінки.

З відходом американського контингенту з Афганістану, Талібан і різні етнічні групи формують свої бойові загони. Про це повідомляє The New York Times.

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Лідер етнічної групи хазарійців Зульфікар Омід почав мобілізацію збройних формувань для захисту своєї групи від талібів і союзників Ісламської держави в Афганістані. За його словами, він зібрав 800 ополченців, яких він називає "групою самозахисту".

"Тисячі убитих у містах та на автомагістралях, а уряд не захищає їх. Досить, значить, досить. Ми повинні захистити себе самі", — сказав Омід.

Повідомляється, що основна причина формування загонів — виведення військ НАТО і США з Афганістану. Етнічні групи планують захищати себе через бездіяльність урядових військ. Самоорганізовані групи можуть стати останнім форпостом у протистоянні з Талібаном. Оскільки урядові війська часто здають міста й аванпости без бою.

Лідери загонів самооборони побоюються, що після остаточного виведення військ, Талібан з новими силами атакує столицю Кабул. У разі її падіння можливі чистки мусульман сунітів.

У загони самооборони вступають навіть жінки, щоб захиститися від нападів талібів.

Фото: коллаж Фокус

"У таджиків є зброя, пуштуни озброєні. Тисячі з нас також повинні мати систему, щоб захистити себе", — говорить депутат Аріф Рахмані.

Нагадаємо, з 1 травня США і НАТО почали виведення військ з Афганістану. Через ослаблення позицій НАТО Талібан взяв під контроль уже 30 районів країни. У Сполучених штатах розглядається питання відновлення авіаударів по позиціях бойовиків, але такий варіант можливий, якщо під натиском впаде Кабул.