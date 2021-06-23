В Афганистане формируются частные армии из-за атак Талибана и бездействия правительства (фото)

После начала вывода натовских войск из страны, талибы захватили уже большую часть регионов, поэтому в отряды самообороны вступают в том числе женщины.

С уходом американского контингента с Афганистана, Талибан и различные этнические группы формируют свои боевые отряды. Об этом сообщает The New York Times.

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Лидер этнической группы хазарейцев Зульфикар Омид начал мобилизацию вооруженных формирований для защиты своей группы от талибов и союзников Исламского государства в Афганистане. По его словам, он собрал 800 ополченцев, которые он именует "группой самозащиты".

"Тысячи убитых в городах и на автомагистралях, а правительство не защищает их. Хватит значит хватит. Мы должны защитить себя сами", — сказал Омид.

Сообщается, что основная причина формирования отрядов — вывод войск НАТО и США из Афганистана. Этнические группы планируют защищать себя из-за бездействия правительственных войск. Самоорганизованные группы могут стать последним форпостом в противостоянии с Талибаном. Поскольку правительственные войска часто сдают города и аванпосты без боя.

Лидеры отрядов самообороны опасаются, что после окончательного вывода войск, Талибан с новыми силами атакует столицу Кабул. В случае ее падения возможны чистки мусульман суннитов.

В отряды самообороны вступают даже женщины дабы защититься от нападений талибов.

Фото: коллаж Фокус

"У таджиков есть оружие, пуштуны вооружены. Тысячи из нас также должны иметь систему, чтобы защитить себя", — говорит депутат Ариф Рахмани.

Напомним, С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Из-за ослабления позиций НАТО, Талибан взял под контроль уже 30 районов страны. В Соединенных штатах рассматривается вопрос восстановления авиаударов по позициям боевиков, но такой вариант возможен, если под натиском падет Кабул.