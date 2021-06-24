Понад 50 військових та ополченців Афганістану тікали в Узбекистан

Через посилення Талібану, це вже другий випадок, коли урядові війська тікають в іншу країну. Раніше більше 100 військових переходили на територію Таджикистану.

Вчора, 23 червня, 53 військові прикордонні війська Афганістану та бійці ополчення перетнули кордон з Узбекистаном. Про це повідомляється в заяві МЗС Узбекистану.

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В Афганістані спостерігається ескалація напруженості, яка проходить на тлі нової хвилі коронавірусу. В Узбекистані викликають стурбованість зростання насильства в сусідній країні.

Повідомляється, що перехід на територію Узбекистану стався в районі повіту Шортепа. Усі бійці були зі зброєю в руках, їх затримали. Після проведення процедур ідентифікації військових і проведення слідчих дій їх депортували назад до Афганістану.

У Міністерстві підкреслюють, що вони підтримують з Афганістаном добросусідські та дружні відносини з країною, але будь-які спроби незаконного перетину кордону будуть жорстко припинятися.

"Наполегливо закликаємо всі залучені в конфлікт сторони утриматися від застосування сили і до недопущення жертв серед цивільного населення", — підкреслюють в МЗС Узбекистану.

Подібний інцидент ставався 22 червня. Пресцентр прикордонних військ ДКНБ Таджикистану повідомив, що понад 130 військовослужбовців урядових сил Афганістану під натиском бойовиків Талібану відступили на територію Таджикистану. …

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, в Афганістані формуються приватні армії через атаки Талібану та бездіяльність урядових військ. Ополченці заявляють, що якщо їх не може захистити держава, то вони захистять себе самі.

З 1 травня США та НАТО почали виведення військ з Афганістану. Через ослаблення натовських позицій, Талібан взяв під контроль вже 30 районів країни. У США розглядається питання відновлення авіаударів по позиціях бойовиків, але такий варіант можливий, якщо під натиском впаде Кабул.