Более 50 военных и ополченцев Афганистана бежали в Узбекистан

Из-за усиления Талибана, это уже второй случай, когда правительственные войска бегут в другую страну. Ранее более 100 военных переходили на территорию Таджикистана.

Вчера, 23 июня, 53 военных пограничных войск Афганистана и бойцы ополчения пересекли границу с Узбекистаном. Об этом сообщается в заявлении МИД Узбекистана.

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В Афганестане наблюдается эскалация напряженности, которая проходит на фоне новой волный коронавируса. В Узбекистане вызывают обеспокоенность рост насилия в соседней стране.

Сообщается, что переход на территорию Узбекистана произошел в районе уезда Шортепа. Все бойцы были с оружием в руках, их задержали. После проведения процедур идентификации военных и проведения следственных действий их депортировали обратно в Афганистан.

В Министерстве подчеркивают, что они поддерживают с Афганистаном добрососедские и дружественные отношения со страной, но любые попытки незаконного пересечения границы будут жестко пресекаться.

"Настоятельно призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения", — подчеркивают в МИД Узбекистана.

Подобный инцидент происходил 22 июня. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил, что более 130 военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском боевиков Талибана отступили на территорию Таджикистана. …

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Напомним, по данным СМИ, в Афганистане формируются частные армии из-за атак Талибана и бездействия правительственных войск. Ополченцы заявляют, что если их не может защитить государство, то они защитят себя сами.

С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Из-за ослабления натовских позиций, Талибан взял под контроль уже 30 районов страны. В США рассматривается вопрос восстановления авиаударов по позициям боевиков, но такой вариант возможен, если под натиском падет Кабул.