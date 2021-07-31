"Ситуація погіршується з кожною годиною": таліби беруть в облогу три ключові міста Афганістану (відео)

У Кандагарі, Гераті та Лашкаргасі ведуться бої на околицях та в центрі міст. Від захоплення цих населених пунктів залежить подальша доля уряду і їхніх сил.

Війна в Афганістані переходить в нову фазу. Талібан почав скоординовану атаку на три ключові міста країни, включаючи друге найбільше в державі місто Кандагар. Про це повідомляє BBC.

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Бойові дії розгорнулися в передмістях трьох міст. Повідомляється, що від контролю Кандагара, Герата і Лашкаргаха залежить доля контролю країни урядовими силами. Ймовірна гуманітарна криза, біженці, а також ряд інших наслідків.

[ + – ] Карта контролю території Афганістану станом на 29 липня Фото: trump-elections

Як повідомляють джерела видання, в Лашкаргасі бойовики Талібану були всього в декількох сотнях метрів від офісу губернатора регіону. Це вже друга спроба талібів захопити адмінбудівлю. Перша спроба була здійснена в п'ятницю, 30 липня, але урядовим силам вдалося відкинути бойовиків. Таліби вже масово публікують фото і відео з самого центру міста. Бойовики займають житлові будинки, що ускладнить їхнє витіснення з Лашкаргаха.

У Кандагарі десятки тисяч людей покинули свої будинки, там насувається гуманітарна катастрофа. За словами місцевого депутата Гуль Ахмада Каміна, ситуація погіршується з кожною годиною. Бойові дії в Кандагарі найжорстокіші за останні 20 років.

Таліби розглядають Кандагар тимчасовою столицею. З падінням Кандагару вірогідний відхід під контроль Талібану ще 5-6 провінцій в регіоні. Бойовики використовують густонаселені райони, тому силовики не можуть застосовувати важке озброєння.

У Гераті — економічно важливому місті для уряду бої розгорнулися в південній частині. Повідомляється про щонайменше 5 місць, де йдуть бої. США наносять авіаудари по позиціях талібів в тому районі.

Місцеве населення береться за зброю, допомагаючи урядовим військам. Вони не знаходять для себе безпечних місць у місті.

Нагадаємо, в США пригрозили талібам, що якщо вони захоплять владу, то Афганістан стане "державою-вигнанцем". Також американські ВПС продовжать авіаудари по Афганістану навіть після виведення всіх військ.

Раніше таліби заявляли, що для перемир'я в Афганістані потрібно змінити уряд.