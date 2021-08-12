Пал третий по величине город Афганистана. Талибы подняли знамя в Герате (видео)

Правительственные войска спасаются из Герата бегством, боевики хвалятся захваченным оружием и боеприпасами.

Боевики радикального движения "Талибан" захватил главный штаб полиции в третьем по величине городе Афганистана Герате, сообщает в четверг, 12 августа Аль-Джазира, ссылаясь на информацию присутствовавшего на месте журналиста информационного агентства AFP.

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По словам журналиста, сопротивления талибам со стороны правительственных сил в городе не было, а представитель Талибана написал в Twitter, что "враг бежал, а десятки военной техники, оружия и боеприпасов попали в руки моджахедов".

Republic World пишет об эвакуации авиабазы Шинданд (крупнейшего военного объекта в регионе).

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Информацию о захвате Герата подтвердил офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин, опубликовавший в Telegram видео из этого города.

На кадрах видно, как боевики "Талибана" водружают свое знамя над зданием полицейского штаба.

[ + – ] Талибы в Герате

На следующем видео показано, как город спешно покидают на автомобилях и бронетехнике правительственные войска.

[ + – ] Так отступают из Герата правительственные войска

Напомним, буквально полтора часа назад появилась информация о том, что боевики "Талибан" вошли во второй по величине город Афганистана Кандагар.

Перед этим они захватили аэропорты в афганских городах Фарах и Кундуз.

А еще раньше заняли город Шибарган.