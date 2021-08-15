"США досягли своєї цілі в Афганістані", — держсекретар Блінкен

За словами керівника Держдепу, основним завданням передування американських військових у країні була нейтралізація загрози з боку організаторів терактів 11 вересня.

Сполучені Штати Америки досягли головної мети свого перебування в Афганістані. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN повідомив керівник Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

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Держсекретар підкреслив, що основним завданням відправки американських військових в Афганістан була нейтралізація відповідальних за теракти 11 вересня 2001 року. Виходячи з цього, запевняє Блінкен, США досягли головної мети свого перебування в країні.

"І ми досягли її вже давно. І подальше перебування США в Афганістані — протягом року, п'яти або десяти років — не є нашим національним інтересом", — розповів держсекретар.

Також Блінкен відкинув порівняння виведення військ США з Афганістану з закінченням війни у В'єтнамі.

Втім, керівник американського зовнішньополітичного відомства визнав, що, попри величезну військову і фінансову допомогу, урядовим військам офіційного Кабула не вдалося захистити країну. Блінкен підкреслив, що представники "Талібану" захопили Афганістан значно швидше, ніж очікували в Вашингтоні.

Держсекретар США попередив бойовиків, що якщо вони спробують перешкодити евакуації американців з країни, то їм буде завдано "швидку і рішучу відповідь".

Довідка: відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року взяла на себе ісламістська терористична організація "Аль-Каїда", лідером якої був Усама бен Ладен. Його ліквідували 2 травня 2011 року в ході спецоперації американських військовослужбовців за наказом тодішнього президента США Барака Обами.

Відзначимо, в неділю, 15 серпня, з Кабула почалася евакуація співробітників посольства США і цивільних осіб. Їх вивозили на транспортних гелікоптерах. Диппредставництво США в Афганістані, за словами Блінкена, буде тимчасово розміщено в міжнародному аеропорту Кабула.

У той же день, 15 серпня, президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що відмовляється від влади на користь бойовиків "Талібану". В.о. глави МВС країни Абдул Саттар Мірзакавал заявив, що владу передадуть тимчасовій адміністрації, однак таліби відмовилися від цієї ідеї й вже зайшли в президентський палац.