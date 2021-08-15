"США добились своей цели в Афганистане", - госсекретарь Блинкен

По словам руководителя Госдепа, основной задачей нахождения американских военных в стране была нейтрализация угрозы со стороны организаторов терактов 11 сентября.

Соединенные Штаты Америки достигли главной цели своего нахождения в Афганистане. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен.

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Госсекретарь подчеркнул, что основной задачей отправки американских военных в Афганистан была нейтрализация тех, кто ответственен за теракты 11 сентября 2001 года. Исходя из этого, уверяет Блинкен, США достигли главной цели своего пребывания в стране.

"И мы достигли ее уже давно. И дальнейшее нахождение США в Афганистане — в течение года, пяти или десяти лет — не является нашим национальным интересом", — рассказал госсекретарь.

Также Блинкен отверг сравнение вывода войск США из Афганистана с окончанием войны во Вьетнаме.

Впрочем, руководитель американского внешнеполитического ведомства признал, что, несмотря на огромную военную и финансовую помощь, правительственным войскам официального Кабула не удалось защитить страну. Блинкен подчеркнул, что представители "Талибана" захватили Афганистан значительно быстрее, чем ожидали в Вашингтоне.

Госсекретарь США предупредил боевиков, что если они попытаются помешать эвакуации американцев из страны, то им будет нанесен "быстрый и решительный ответ".

Справка: ответственность за теракты 11 сентября 2001 года взяла на себя исламистская террористическая организация "Аль-Каида", лидером которой был Усама бен Ладен. Его ликвидировали 2 мая 2011 года в ходе спецоперации американских военнослужащих по приказу тогдашнего президента США Барака Обамы.

Отметим, в воскресенье, 15 августа, из Кабула началась эвакуация сотрудников посольства США и гражданских лиц. Их вывозили на транспортных вертолетах. Диппредставительство США в Афганистане, по словам Блинкена, будет временно размещено в международном аэропорту Кабула.

В тот же день, 15 августа, президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что отказывается от власти в пользу боевиков "Талибана". И.о. главы МВД страны Абдул Саттар Мирзакавал заявил, что власть передадут временной администрации, однако талибы отказались от этой идеи и уже зашли в президентский дворец.