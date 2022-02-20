Какая страна, такой и casus belli. Как РФ ищет "украинские ДРГ", а находит повод для атаки

От попытки прорыва фронта и до уничтожения "спящей ячейки диверсантов". Фокус собрал все последние сообщения СМИ РФ и "ЛДНР", об "агрессии Украины".

За прошедшие сутки в информационном пространстве оккупированных территорий ОРДЛО прозвучало ряд заявлений об обезвреживании боевиками украинских диверсионных групп. Эти сообщения тут же подхватили российские СМИ, рассказав, что украинская сторона якобы планировала подрывы объектов инфраструктуры. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook дал оценку российским фейкам, подчеркнув, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Заявления о поимке украинских диверсантов в так называемом "ДНР" прозвучали синхронно с сообщениями луганских боевиков об атаке сил ВСУ.

"Министерство госбезопасности "ДНР" утверждает, что на территории Донецка была блокирована "диверсионно-террористическая группа", которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций", — сообщили в оккупационной администрации Донецка.

В то же время в Луганской области так называемая "Народная милиция ЛНР" отчиталась об отражении атаки сил ВСУ. Украинские военные якобы пытались захватить позиции боевиков в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. При этом в ходе боестолкновения было уничтожено пять жилых домов и пострадало мирное население. Эти сообщения тут же были подхвачены российскими СМИ, которые обвинили киевские власти в преступных действиях.

Стоит отметить, что в штабе Операции объединенных сил не сообщалось о проведении каких-либо наступательных либо диверсионных операций. Оценку очередной информационной атаки с использованием фейков дал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов", — сообщил офицер.

Российские военные и спецслужбы, по мнению Залужного, готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы использовать их в качестве повода для введения в Украину вооруженных сил под видом "миротворцев". При этом Главнокомандующий подчеркнул, что Залужный подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

Напомним, российские СМИ сообщили, что 19 февраля под Ростовом разорвался снаряд, который якобы прилетел с территории Украины. Журналисты РФ В утверждали, что это произошло на территории Тарасовского района Ростовской области, откуда до границы с Украиной всего один километр. После этого Главное управление Следственного комитета Российской Федерации предъявило обвинение в адрес украинских военнослужащих в обстреле территории Ростовской области, а депутат Госдумы Виктор Соболев призвал российские власти ввести войска на Донбасс и "защитить" жителей ОРДЛО.

Ранее, вечером 18 февраля в оккупированном Луганске прогремели взрывы на газопроводе и на заправке. Причины взрыва на данный момент неизвестны. Перед этим в Донецке взорвался автомобиль, который принадлежал начальнику "народной милиции" "ДНР" Денису Синенкову.