Жодного дня без "теракту": російські пропагандисти заявили про чергову українську ДРГ

Проросійські ЗМІ продовжують повідомляти про низку нескінченних диверсій, нібито вчинених українськими військовими. Тим часом від цілком реальних обстрілів із боку бойовиків минулої доби загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ.

Проросійські пабліки почали поширювати інформацію про чергову українську диверсійну групу, яка цього разу нібито підірвала цивільний автомобіль з трьома людьми. Про подробиці інциденту розповіло видання Don Press.

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[ + – ] На думку бойовиків, не зумівши підірвати їхнього командира, диверсанти в безсилій злості розправилися з цивільним автомобілем.

Українська ДРГ зайшла з боку Авдіївки, стверджують окупанти. Диверсанти нібито заклали два фугаси на трасі Донецьк-Горлівка, маючи намір підірвати бус, в якому пересувався один із командирів "народної міліції". Підірвати лідера бойовиків не вдалося і натомість українські розвідники, за твердженням окупантів, вирішили підірвати цивільний автомобіль з трьома людьми. Деталі про загиблих не повідомляються.

Водночас, пресцентр штабу ООС повідомляє, що за минулу добу російсько-окупаційні формування 84 рази порушували режим припинення вогню, використовуючи при цьому заборонене Мінськими угодами озброєння.

За даними військового командування, бойовики вели вогонь за позиціями ЗСУ та прифронтових населених пунктів із мінометів (82 та 120 мм), артилерії (122 та 152 мм), різних гранатометів, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів. Унаслідок обстрілів 21 лютого на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, 12 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, журналісти викрили черговий фейк російської пропаганди. Заявивши про мінування мосту, яким переміщатимуться біженці з ОРДЛО, бойовики опублікували відео трирічної давності.

Раніше Фокус зібрав усі фейкові повідомлення ЗМІ РФ та "ЛДНР" за останній час. Більшість із них стосуються діяльності "українських ДРГ", тема яких експлуатується РФ як формальний привід для атаки.