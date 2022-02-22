Десантники із 95-ї бригади: стали відомі імена загиблих бійців на Донбасі (фото)

Старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах загинули в районі Зайцевого внаслідок одержання поранень, несумісних із життям.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок артилерійського обстрілу позицій українських військових загинуло двоє бійців – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах. Про це повідомляє пресслужба 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

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21 лютого в районі 16:10 українські бійці зазнали поранень, несумісних із життям. Бійці ЗСУ загинули в районі Зайцевого.

"Командування та особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким загиблих десантників!" — зазначили у пресслужбі.

Як повідомили в штабі ООС, станом на 7 ранку 22 лютого зафіксовано 84 обстріли, з яких 64 із забороненого Мінськими угодами озброєння.

У лютому 2022 року загинуло двоє українських військових у російсько-українській війні (за посиланням деталі смерті, якщо вони є):

Сергій Іващенко (26 років) – загинув 16 лютого; Денис Кононенко (34 роки) – загинув 19 лютого. Антон Сидоров (35 років) – загинув 19 лютого; Ігор Демидчук – загинув 21 лютого; Олександр Стельмах – загинув 21 лютого.

Нагадаємо, 21 лютого Росія ухвалила рішення визнати незалежність "Л/ДНР". На окуповані території ОРДЛО вводять російські війська.

Також 21 лютого в Новолуганському загинув мирний житель, обстріл вели зі 122-мм снарядів.